SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Nell’ultimo lustro la recrudescenza di reati predatori e, o connessi a sostanze stupefacenti ha visto protagonisti cittadini per lo più di origine extracomunitaria, che per assicurarsi gli illeciti proventi dei crimini commessi, non hanno esitato a far ricorso alla violenza, anche tra bande rivali, ingenerando vieppiù un clima di apprensione tra la popolazione della riviera delle palme e del suo entroterra”: lo afferma il colonnello Paolo Zanaroli, carabiniere in pensione e presidente della Commissione Sicurezza Cittadina della Lega a San Benedetto.

Zanaroli si riferisce al recente episodio, avvenuto proprio sabato scorso a San Benedetto e aggiunge: “Si impone uno sforzo straordinario, da un lato per intensificare l’attività di controllo del territorio in stretto coordinamento tra le varie Forze dell’Ordine ivi dislocate, in ossequio all’omonimo piano redatto dalla Prefettura, dall’altro per coordinare e addestrare le varie forze dell’ordine. Sottoporremo all’attenzione del Sindaco Piunti la richiesta di voler completare celermente l’installazione della totalità delle telecamere di sorveglianza, ricorrendo ai fondi a suo tempo assegnati dal Ministero per gli affari interni dello scorso governo giallo-verde, nonché valutare un ulteriore stanziamento per dotare la Polizia locale di ogni altro strumento atto a garantire maggiormente la sicurezza personale di cittadini ed operatori”.

Laura Gorini, coordinatrice Lega Salvini Premier di San Benedetto del Tronto, aggiunge: “Gli ultimi fatti di cronaca devono farci riflettere una volta di più sulla primaria importanza del tema della sicurezza per cui la Lega da sempre di batte con determinazione. Non possiamo più fare affidamento su una situazione territoriale rassicurante; anzi al contrario le mutate realtà socio-delinquenziali ci obbligano a ripensare tutto il settore della sicurezza con un approccio scientifico e altamente specializzato, che non lasci nulla al caso. Senza ingenerare allarmismi, contribuiremo alla domanda di sicurezza che proviene dai nostri cittadini”.

