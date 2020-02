Tra via Luciani e viale De Gasperi, rilievi in corso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mattinata complicata in Riviera, quella del 2 febbraio, non solo il sinistro di via Piemonte.

Altro incidente stradale a San Benedetto stavolta tra via Luciani e viale De Gasperi. Scontro tra auto e moto.

Sul posto personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte e i carabinieri di Grottammare per i rilievi.

