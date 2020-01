CUPRA MARITTIMA – Il film weekend del Margherita sarà ‘1917‘, super favorito agli Oscar 2020 sia per la miglior regia che come miglior film per cui ha già incassato i Golden Globe qualche settimana fa.

Un Sam Mendes costruisce un lungometraggio con due piani sequenza in cui sceneggiatura e regia si fondono, coinvolgendo lo spettatore nella corsa contro il tempo in cui i due protagonisti sono coinvolti.

Non mancheranno l’appuntamento con l’arte del film documentario su Eschere, l’artista che si definiva un matematico. Come non mancherà, in collaborazione con i restauri della cineteca di Bologna, la prima satira politica di Stanley Kubrik con il film Il Dottor Stranamore in cui Peter Sellers interpreta 3 ruoli diversi.

Ecco la programmazione del Cine Margherita dal 30 gennaio al 5 febbraio:

1917 di Sam Mendes (GB, 110′) Golden Globe per miglior regia e miglior film drammatico. Candidato a 10 premi Oscar. I protagonisti sono due giovani soldati della prima guerra mondiale poco più che ventenni, dovranno recapitare il messaggio di ritirata alle armi entro poco meno di 24 ore… giovedì 30 gennaio ore 21,15 versione in lingua originale inglese sottotitolato in italiano venerdì 31 gennaio ore 19,10-21,15 sabato 1 febbraio ore 19,10-21,15 domenica 2 febbraio ore 17,00-19,15-21,15 lunedì 3 febbraio ore 19,15 ingresso 5 euro – ore 21,15 Tappo – Cucciolo in un mare di guai di Kevin Johnson (CDN, 85′) – ingresso 5euro

Un piccolo cane dalla grande carica positiva: una storia di coraggio e fiducia, adatta ai più piccoli. sabato 1 febbraio ore 17,30 domenica 2 febbraio ore 15,30 Il cinema Ritrovato restaurato in 4k Il Dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba di Stanley Kubrick (GB, 1964, 94′) Protagonisti sono un generale folle, che di sua iniziativa vuole bombardare la Russia con ordigni nucleari, e il presidente Usa che invece tenta di fermarlo a tutti i costi. martedì 4 febbraio ore 19,30 in inglese con sottotitoli in italiano mercoledì 5 febbraio ore 21,15 L’arte al cinema – Evento speciale Escher – Viaggio nell’Infinito di Robin Lutz (NL, 90′) – Un viaggio nell’onirico mondo dell’artista grafico Maurits Cornelis Escher. martedì 4 febbraio ore 21,15 mercoledì 5 febbraio ore 19,30 Ingresso evento 6 euro Prossimamente: “Alice e il sindaco”, ,”Richard Jewell”, “Impressionisti segreti”, “Volevo nascondermi”.

