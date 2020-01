GROTTAMMARE – Di seguito un appello di una cittadina di Grottammare che nello scorso fine settimana ha smarrito un orecchino d’oro e prega a chi l’avesse trovato di restituirlo.

Nel weekend appena trascorso, la scrivente, ha perso un orecchino d’oro a forma di cerchio con incastonati due pietre/zirconi, che fu un regalo della mia defunta mamma.

Dato il valore affettivo che ha per me – vorrei – recuperarlo, offrendo a chi l’avesse trovato una ricompensa adeguata.

Non ho certezza assoluta di dove l’ho perso, ma, ho frequentato, nel weekend appena trascorso, dei negozi della zona, e, il Centro Commerciale Iper di Colonella.

Ho contattato anche i vigilantes del Centro Commerciale e alcuni negozi, ma, nessuno, riferiscono, ha consegnato loro l’orecchino.

La frase ricorrente, che mi sono sentita dire, nella ricerca di quanto smarrito, è che, essendo un orecchino d’oro, chiunque l’abbia trovato nei contesti da me frequentati, difficilmente e rarissimamente “riconsegnano” un oggetto in oro.



Sono disposta a dare una buona ricompensa a chi volesse restituirlo. Ripeto che per me ha un elevato valore affettivo – e spero ed auspico di poterlo riavere.

Chi lo ha trovato può scrivere a info@rivieraoggi.it e lo mettermo in contatto con la signora.

