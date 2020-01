NERETO – Lavoro per i pompieri nella tarda serata del 25 gennaio nel Teramano.

Intorno alle 23:30, una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto, con un’autobotte, è intervenuta in via Boccaccio a Nereto per l’incendio di un’autovettura. Le fiamme si sono sviluppate a bordo di una Dacia Duster parcheggiata in un’area verde all’interno del centro abitato.

Le fiamme hanno avvolto l’auto distruggendola completamente. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnerla con il naspo in dotazione all’autopompa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Nereto e Sant’Egidio per gli adempimenti di competenza.

