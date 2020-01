Scrive la civica “SiAmo San Benedetto”: “Raccogliamo le perplessità degli operatori turistici di tutte quelle attività stagionali che rischiano concretamente di trovarsi in seria difficoltà. Del resto come non comprendere la scelta di chi preferisce starsene sul divano?”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarebbero stati 596 i beneficiari della misura del Reddito e Pensione di Cittadinanza a San Benedetto nel corso del 2019, secondo l’Osservatorio statistico dell’Inps.

La lista civica “SiAmo San Benedetto” commenta: “Dei 596 beneficiari del reddito di cittadinanza nessuno ha firmato un contratto di lavoro, né alcuno di loro ha mai fatto lavori socialmente utili, ragion per cui non è difficile immaginare che nessuna proposta di lavoro sia mai stata prospettata loro da aprile 2019 ad oggi”.

“Tralasciando l’altissima percentuale di truffe eclatanti che si stanno registrando a livello nazionale, stiamo raccogliendo le perplessità degli operatori turistici di tutte quelle attività stagionali che in una città come San Benedetto rischiano concretamente di trovarsi in seria difficoltà – scrive la civica – Del resto come non comprendere la scelta di chi preferisce starsene sul divano, magari percependo uno stipendio annuale perfino maggiore di chi svolge un lavoro vero da giugno a settembre?”

“Noi di SiAmo San Benedetto riteniamo il reddito di cittadinanza una misura sbagliata sul piano culturale, una palese ammissione da parte dello Stato di non essere capace di creare lavoro” scrive il portavoce Nicolò Bagalini.

