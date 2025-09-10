Riprese di Leonardo Frattali

MONTEPRANDONE – Giornata intensa quella di martedì 9 settembre per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in visita nel sud delle Marche. Dopo un primo incontro con i cittadini al mercato di San Benedetto del Tronto, l’ex premier ha fatto tappa a Centobuchi, per poi concludere la giornata con un comizio ad Ascoli Piceno.

Durante i vari interventi pubblici, Conte ha toccato temi centrali del dibattito politico, a partire dal reddito di cittadinanza, definito “uno strumento utile che hanno fatto credere fosse un problema”. Ha poi ribadito la necessità di introdurre un salario minimo legale, prendendo a esempio la Germania: “Pagherà 15 euro all’ora minimo. Poi ci meravigliamo del calo demografico: i nostri giovani preferiscono andare all’estero”.

Ma è sulla sanità pubblica che l’ex premier ha raccolto le maggiori sollecitazioni dal territorio: “Sono nel Piceno da stamattina e la gente mi parla solo di sanità. O il governo investe nelle armi o nella sanità, è semplice”.

Guarda il servizio video in primo piano.