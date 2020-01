Non si sa ovviamente chi si sia disfatto di tale materiale, che è soggetto ad un apposito ciclo di recupero, ma di sicuro nessuno, da allora, lo ha rimosso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due buste bianche con dentro del materiale inerte (porzioni di mattoni da costruzione) giacciono da circa due mesi sul marciapiede di via Giuseppe Impastato, al Paese Alto di San Benedetto.

Non si sa ovviamente chi si sia disfatto di tale materiale, che è soggetto ad un apposito ciclo di recupero, ma di sicuro nessuno, da allora, lo ha rimosso. La strada, tra l’altro molto frequentata dagli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria Marchegiani e da tanti genitori che accompagnano i bambini in classe: purtroppo passare in quel punto con il passeggino è diventato difficile da quando vi è l’ingombro dell’immondizia abbandonata.

