SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’ intensa mattinata formativa organizzata il 13 gennaio nell’Auditorium di Accademia Risorgimento ha destato grande curiosità ed interesse.

Durante il convegno i partecipanti hanno ascoltato testimonianze e linee guida in videoconferenza con diversi Paesi europei, per vivere al meglio le prossime esperienze all’estero già programmate.

Come illustrato dal relatore Alceste Aubert (Erasmus Project Manager), l’iniziativa Europeers, sostenuta e promossa per l’Italia da Accademia Risorgimento in collaborazione con Paesi Partners europei è rivolta a ragazzi e studenti che non sempre hanno accesso alle informazioni relative alle politiche europee in favore dei giovani; l’opportunità di confrontarsi con altri ragazzi che hanno già vissuto esperienze all’estero diventa perciò anche premessa per nuove idee finalizzate alla partecipazione e allo sviluppo di nuovi progetti europei aperti alla creazione di ulteriori opportunità formative per giovani studenti sul territorio.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.