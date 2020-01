RIPATRANSONE – Alla presenza dei Sindaci di Castignano e Ripatransone e dei funzionari della Provincia, l’Anas ha consegnato alla ditta appaltatrice l’esecuzione dei lavori sulle strade provinciali, 17 “Castignanese” nel Comune di Castignano e 126 “San Rustico” nel Comune di Ripatransone. Si tratta di due importanti interventi, dell’importo complessivo di oltre 4 milioni di euro e aventi durata complessiva di 120 giorni, volti al ripristino delle condizioni di sicurezza dopo gli eventi sismici del 2016.

Il Presidente della Provincia Sergio Fabiani ha espresso “particolare soddisfazione” per l’inizio di questi ulteriori lavori che si andranno a realizzare su due importanti arterie provinciali e, nel ringraziare ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dall’Anas in questi anni, ha sottolineato “l’importanza che rivestono questi interventi per il territorio e per gli utenti stradali in termini di maggiore sicurezza e percorribilità”.

In particolare, lungo la “Castignanese”, è previsto il risanamento di un tratto stradale di circa 200 metri tra l’agriturismo “Fiorenire” e il bivio per la strada provinciale 15 Castel di Lama. Verrà consolidata la sede stradale con la costruzione di una palificata, sistemate le scarpate mediante l’utilizzo di muri in terra rinforzata e ripristinato completamente il manto stradale interessato dai lavori.

Per quanto riguarda la “San Rustico” è in programma, anche in questo caso, il rifacimento di un tratto di circa 200 metri, posto nei pressi del centro abitato mediante la realizzazione di una palificata, la sistemazione delle scarpate con barriere paramassi e pannelli in rete metallica. Inoltre, sull’intero tratto verrà ripristinato completamente il manto stradale.

Per entrambi i lavori sarà necessario chiudere al traffico le porzioni stradali interessate: in particolare sulla “San Rustico” il tratto verrà chiuso integralmente poiché le opere riguardano l’intera carreggiata mentre, per il tratto della “Castignanese”, si prevede inizialmente il transito a senso unico alternato regolato con impianto semaforico per poi procedere ad una chiusura integrale quando i lavori interesseranno l’intera carreggiata.

Nel corso della consegna dei lavori sono stati concordati con le rispettive amministrazioni comunali i tempi e i modi delle lavorazioni, con particolare riguardo alla chiusura dei tratti interessati che dovrà avvenire ponendo la giusta attenzione all’informazione da dare alla cittadinanza, che sarà preventivamente avvisata mediante opportune segnalazioni e indicazioni sulla viabilità alternativa da utilizzare.

