NERETO – Nella serata di ieri, 6 gennaio, i vigili del fuoco del distaccamento di Nereto sono intervenuti sulla SP1 della Bonifica del Tronto, nel comune di Controguerra, in corrispondenza della rotonda di collegamento con la strada che porta a Pagliare di Spinetoli, a seguito di un incidente stradale.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una Citroen condotta da un uomo di 56 anni. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta sul posto, l’auto non ha rallentato in prossimità della rotanda, terminando all’interno di un profondo canale di raccolta delle acque con sponde in cemento armato, esistente al centro della stessa rotonda. L’uomo è uscito autonomamente dall’abitacolo del veicolo, anche grazie all’aiuto dell’autista del mezzo che lo seguiva, subito fermatosi per soccorrerlo.

I vigili del fuoco del distaccamento di Nereto hanno provveduto al recupero della persona infortunata, aiutandola a risalire dal canale di raccolta dell’acqua con una scala e a mettere in sicurezza l’auto in attesa dell’intervento del carroattrezzi.

Il personale sanitario del 118 di Ascoli Piceno, giunto sul posto con un’ambulanza, ha provveduto a portare le prime cure all’autista del mezzo incidentato per poi trasportarlo presso l’ospedale Mozzoni di Ascoli Piceno

