SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un momento di socialità, il tradizionale tuffo in acqua del 1° gennaio, ma anche di amarezza per i Vikinghi che anche oggi si sono incontrati, come tutti gli anni dal 1999, davanti allo Chalet Stella Marina.

Amarezza per la recente scomparsa, proprio davanti alla Stella Marina, di Dario Carboni, vittima di un incidente provocato dallo scontro con una moto sul lungomare di San Benedetto.

