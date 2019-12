SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli delle Forze dell’Ordine in Riviera e nella città delle Cento Torri in questi giorni di festa.

Ad Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, i carabinieri delle rispettive Compagnie, dopo alcuni controlli alla circolazione stradale con l’utilizzo dell’alcoltest in dotazione, hanno segnalato e denunciato per guida in stato di ebbrezza un 45enne ed un ventenne del posto, risultati positivi all’accertamento per cui saranno segnalati e denunciati all’Autorità Giudiziaria ascolana.

Patenti di guida, ovviamente, ritirate.

