SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande partecipazione per la Festa dello Sport sambenedettese del 2019, che come ogni anno si è tenuta al Palazzetto dello Sport “Bernardo Speca”. Tantissimi gli atleti che si sono esibiti e spalti gremiti per lo spettacolo delle società sportive.

Di seguito l’elenco di tutti i premi per gli atleti e per gli atleti master e i riconoscimenti ad atleti e alle società e associazioni sportive.

Med. 2019 – oro Master

Med.2019 – argento Master

Med.2019 – argento Junior

Med.2019 – bronzo Junior

Med.2019 – bronzo Master

Med.2019 – riconoscimenti(1)

Med.2019 – riconoscimenti

