CARPI – “Il Carpi è un’ottima squadra, che ha un gran palleggio e non era facile venirci a imporre qui” così Giacomo Biondi commenta Carpi-Samb. “Dispiace aver perso per un episodio torniamo con un’altra sconfitta ma secondo me questa Samb ha fatto un ottimo girone d’andata, a volte perdendo purtroppo punti in trasferta ma per il ritorno siamo fiduciosi”.

