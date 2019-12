Fra questi c’è il Parking Pass, il progetto che prevede l’installazione di chip sui parcheggi per disabili per evitare che vengano occupati da chi non ne ha diritto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è riunita ieri, 12 dicembre, la consulta comunale per la disabilità di San Benedetto. Davanti al sindaco, ai dirigenti dell’Ambito 21 e al presidente dell’organo Jonni Perozzi, tanti gli argomenti trattati.

Si va dall’accessibilità delle stazioni di Porto D’Ascoli e San Benedetto al trasporto scolastico dei ragazzi disabili passando per il progetto Spiaggia Libera per tutti pensato per i non vedenti e si arriva anche al progetto Parking Pass che punta a reprimere il fenomeno dell’occupazione abusiva degli stalli per i disabili attraverso il posizionamento di chip immersi nell’asfalto che consentono di comunicare direttamente con i vigili urbani. Un prgetto che dovrebbe partire a breve con la sperimentazione su 100 stalli.

