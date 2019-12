SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Domani (12 dicembre) sarò a Roma per parlare con il ministro Paola De Micheli (infrastrutture e trasporti), porterò le istanze dei balneari in tema Bolkestein (“chiediamo proroga fino al 2033″), sdemanializzazione delle costruzioni e canoni Omi”.

A parlare è Giuseppe Ricci, il presidente dell’Itb che domani dunque sarà in missione nella Capitale per un incontro messo in piedi anche con l’operato del seantore Maurizio Gasparri. Prima dell’incontro Ricci avrà anche un summit con Antonio Capacchione, presidente di Sib, sindacato italiano balneari, appendice di settore della Confocommercio.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.