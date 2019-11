Città in lutto, il cordoglio di Piunti: “Una vera perdita per tutti coloro che amano la buona politica e l’impegno per il bene comune”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brutta e spiacevole notizia nella mattinata del 23 novembre.

E’ morto Elvezio Morganti, persona stimata e molto conosciuta a San Benedetto. Aveva 73 anni. Tutta la Riviera piange la sua scomparsa.

Il sindaco Pasqualino Piunti ha voluto ricordarlo: “Desidero ricordare Elvezio Morganti come amministratore intelligente, lungimirante, figura preziosa ma discreta di cui la città ha beneficiato nel momento importante del passaggio all’elezione diretta del Sindaco e anche successivamente con il contributo di idee offerto da consigliere comunale. Molto avrebbe potuto ancora dare alla comunità sambenedettese se la malattia non lo avesse colpito troppo presto. Una vera perdita per tutti coloro che amano la buona politica e l’impegno per il bene comune”.

Le redazioni di Riviera Oggi e Piceno porgono le condoglianze alla famiglia.

