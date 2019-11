CUPRA MARITTIMA – Chi diceva che il cinema era in declino si sbaglia. Grandi opere in questo autunno cinematografico e soprattutto questa settimana al Margherita. Si parte con il Gran premio della giuria a Cannes con ‘Lufficale e la spia’ di Roman Polański, un opera tra le più belle in concorso a Venezia 73, ricostruzione storica molto precisa per raccontare il caso Dreyfus condannato ed umiliato pubblicamente per tradimento. Giovedì il film sarà in lingua originale francese sottotitolato in italiano per gli amanti del cinema più esigenti.

Tre giorni di proiezioni invece per ‘La famosa invasione degli orsi in sicilia’ di Lorenzo Mattotti poetica animazione del famoso libro di Dino Buzzati ci parlerà di ecologia e convivenza tra uomini e animali.

Martedì e Mercoledì si danno staffetta l’ultimo lavoro di Noah Baumbach, anche questo molto apprezzato a Venezia, ‘Storia di un matrimonio’ e il documentario evento speciale su Frida Kahlo, Frida – viva la vida.

E’ possibile acquistare i biglietti on line tramite il sito www.cinemamargherita.com

PROGRAMMAZIONE DAL 21 AL 27 NOVEMBRE

L’UFFICIALE E LA SPIA di Roman Polanski (USA, 126′)

Gran premio della Giuria a Venezia 76

Il famoso caso Dreyfus che sconvolse l’opinione pubblica francese alla fine del XIX secolo.

giovedì 21/11 ore 21,15 versione in lingua originale francese con sottotitoli in italiano

venerdì 22/11 ore 19 – 21,15

sabato 23 /11 ore 19-21,15

domenica 24 /11 ore 16,30-18,50 -21,15

lunedì 25 /11 ore 19

ingresso 5 euro

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA di Lorenzo Mattotti (ITA, 82 min) – ingresso 5 euro

Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini. Dal libro di Dino Buzzati.

sabato 23 /11 ore 17,30

domenica 24 /11 ore 15

lunedì 25 /11 ore 21,15

STORIA DI UN MATRIMONIO di Noah Baumbach (USA, 136′)

Una coppia con un figlio si separa. Baumbach filma con verità e compassione il percorso legale e psicologico che conduce alla fine di un matrimonio.

martedì 26 /11 ore 19

mercoledì 27 /11 ore 21,15

Evento speciale-La grande arte al cinema – ingresso speciale evento 8 euro. FRIDA – VIVA LA VIDA di Gianni Troilo (ITA, 90′)

Le due anime di Frida Kahlo: da una parte l’icona, pioniera del femminismo contemporaneo, tormentata dal dolore fisico, e dall’altra l’artista libera dalle costrizioni di un corpo martoriato.

martedì 26 ore 21,15

mercoledì 27 ore 19,

Prossimamente: dal 28/11 LA BELLA EPOQUE; Il Cinema Ritrovato VERTIGO -LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE; PEPE MUJICA – UNA VITA SUPREMA; ANTROPOCENE; YULI.