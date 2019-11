Arte, musica, tradizioni e non mancherà il Presepe Vivente nel Vecchio Incasato. Iniziative per i piccoli ma anche per i grandi

Di Diana Dordova

GROTTAMMARE – Un’altra città del Piceno è quasi pronta per le festività più amate da grandi e piccini

“Natale con i tuoi”: l’evento si svolgerà a Grottammare dal 24 novembre al 12 gennaio con tante iniziative.

“La natura di queste festività non sono il babbo natale o la befana, ma anche il altro, la vedremo scorrendo insieme tutte le proposte. Come sempre è ovvio che non saremmo riusciti ad organizzare questi eventi se non avessimo avuto il sostegno di questa reta soci attiva,” ha detto il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, in conferenza stampa il 21 novembre in Comune.

Si inizia domenica, 24 novembre, la mattina in Sala Kursaal alle 10, con un po’ di divertimento, cioè torneo video ludico a cura dell’Asd Grottamare sportiva. Alle 10, contemporaneamente sarà l’evento in teatro dell’Arancio, Un bollino per le piante di Grottammare, a cura dell’Associazione Vivaisti di Grottammare. Presente il presidente Francesco Balestri che invita tutti a partecipare.

Il primo dicembre la SS Running Riviera delle Palme presenta la seconda edizione di “Run Donne in Rosa per la solidarietà”, che inizia da Piazza Kursaal a Cupra Marittima alle 9.30.

Il 5 dicembre nel Teatro dell’Arancio ore 21.30, “Pensare altro festival”. Oltre Il confine dal classici a oggi conversazione con Lucillo Santoni e Alessandro Pertosa letture di Valentina Illuminati a cura dell’Associazione L’Onagro. Dopo il recente successo estivo torna il Gala dell’opera lirica al Teatro delle Energie alle ore 21.15.

Il 26 dicembre, il primo e 6 gennaio sarà festa nel Vecchio Incasato dalle ore 16.30 con il Presepe Vivente di Grottammare a cura dell’Associazione Presepe Vivente Grottammare.

Il 31 dicembre in Piazza Carducci alle ore 16 si svolgerà l’evento per i bimbi ma non solo: “The greatest circus show” un pomeriggio con il circo aspettando il nuovo anno giochi, spettacolo di giocoleria, laboratori, animazioni e un regalino per tutti con TJ Production.

In Piazza San Pio V, ore 17 sarà il 5 gennaio “La discesa delle befane”. Animazione, fuochi d’artificio, giochi per bambini e un regalino per tutti con la Compagnia del Folli.

Questi eventi spettacolari e tanti altri vi aspettano fino di 12 gennaio. Di seguito il programma completo.

