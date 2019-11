Succede ad Alfonso Salvato, già nel ruolo per 15 anni. Il nuovo incaricato svolgerà il compito in convenzione col Comune di Loreto

CUPRA MARITTIMA – Nuovo segretario comunale a Cupra Marittima. Si tratta di Stefano Zanieri, fiorentino, il quale da circa un anno svolgeva il ruolo di segretario nel Comune di Loreto. La decisione è arrivata a causa del pensionamento, lo scorso 1° settembre, del precedente segretario comunale Alfonso Salvato, il quale prestava il servizio sia a Cupra Marittima che a Castignano.

I due comuni precedentemente convenzionati hanno presentato una manifestazione di interesse per un nuovo incarico ma non sono state presentate domande e così si è deciso di interrompere la convenzione, comunque in scadenza e attesa di rinnovo, per trovare altre soluzioni.

