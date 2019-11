Lo chiede tutta l’opposizione in una mozione che sarà presentata in Consiglio Comunale a San Benedetto. Prima firmataria Flavia Mandrelli di Articolo Uno: “La senatrice a vita è una testimone sopravvissuta alle persecuzioni nazi-fasciste e oggi esempio di impegno civile coraggioso e indefesso”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di avviare la procedura per il conferimento della cittadinanza onoraria della città di San Benedetto del Tronto alla Senatrice a vita Liliana Segre, testimone sopravvissuta alle persecuzioni nazi-fasciste e oggi esempio di impegno civile coraggioso e indefesso”: lo scrivono in una mozione tutti i consiglieri comunali di opposizione, in appoggio alla prima firmataria Flavia Mandrelli, (Articolo Uno).

Leggi qui la mozione in Pdf: mozione cittadinanza Segre

