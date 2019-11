Ecco in cosa consiste

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale e dedicato alla solidarietà.

Oggi, 7 novembre, si è svolta nei locali della giunta del Comune di San Benedetto del Tronto la conferenza stampa di presentazione del Concerto che la Corale Polifonica Giovanni Tebaldini e l’Istituto musicale Antonio Vivaldi terranno domenica prossima ad Arquata in frazione Pretare, con la direzione del Maestro Silvia Ulpiani.

Erano presenti il Sindaco Pasqualino Piunti, il consigliere delegato dal Sindaco Petrucci di Arquata Piergiorgio De Marco, il Presidente ed il Direttore della Corale Tebaldini Alceo Spinozzi e Guerrino Tamburrini, l’avv. Gabriella Ceneri in rappresentanza di Luca Della Volta Presidente del Rotary e-Club Fenice del Tronto. Assente per motivi professionali la prof. Daniela Tremaroli direttore dell’orchestra giovanile dell’Istituto musicale Vivaldi. Alceo Spinozzi ha voluto evidenziare oltre alla valenza culturale della manifestazione anche le cogenti motivazioni sottostanti.

In primis regalare alla popolazione Arquatana un pomeriggio di serenità e svago ascoltando buona musica e bei canti. In secondo luogo confermare i sentimenti di amicizia, vicinanza e solidarietà da parte di tutta la città di San Benedetto del Tronto ed infine di tenere alta l’attenzione sulla condizione di precarietà e disagio che la gente di Arquata vive ormai da tre anni. Il terremoto ha distrutto case ed attività, portato via delle preziose vite, ma sta affievolendo le speranze di rinascita e ritorno alla normalità.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento del Consigliere Comunale di Arquata Piergiorgio De Marco che, dopo aver ringraziato la Corale Tebaldini e l’Istituto Vivaldi per la splendida iniziativa, ha sottolineato che i riflettori sulla città di Arquata si sono spenti. Dopo i primi interventi relativi alle strade ed alla collocazione dei moduli abitativi temporanei, le poche opere realizzate sono state quelle finanziate dai privati (tra le quali il Palarotary dal Distretto Rotary 2090, il Centro Polivalente dall’Associazione Nazionale Alpini, una scuola da parte della Fondazione La Stampa-specchio dei tempi).

Rammarico e senso di abbandono da parte delle Istituzioni che ha visto la presenza di ben quattro Presidenti del Consiglio che sono stati ad Arquata facendo grandi promesse a cui sono seguiti pochi fatti. Il Sindaco Pasqualino Piunti ha chiuso la conferenza stanza plaudendo alla bella manifestazione musicale della Corale e dei giovani strumentisti del Vivaldi, Istituto che rappresenta un fiore all’occhiello della città. Ha rimarcato poi l’aspetto di vicinanza e di solidarietà che San Benedetto ha nei riguardi di Arquata sottolineando che le due città sono quasi gemellate.

Ha ricordato lo slancio e la prontezza d’intervento che egli ha avuto subito dopo il sisma e l’accoglienza dei cittadini nei vari alberghi della riviera. Un bellissima iniziativa culturale con uno scopo nobile, un appello accorato di non dimenticare le popolazioni duramente colpite dalla tragica calamità naturale.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.