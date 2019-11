Reggiana-Samb| Mapei Stadium| 13^ giornata Girone B

Foto di Giacomo Lauretti

Formazioni:

Reggiana (3-4-1-2): Narduzzo; Spanò (65′ Espeche), Rozzio, Costa; Libutti, Radrezza, Varone (60′ Staiti), Kirwan (77′ Brodic); Zanini (77′ Haruna); Kargbo(60′ Marchi), Scappini. A disp.: Voltolini, Martinelli, Rossi, Santovito, Favale, Espeche, Heruna, Staiti, Brodic, Muro, Marchi All.: Massimiliano Alvini

Samb (4-3-3) Fusco; Biondi, Miceli, Di Pasquale, Gemignani; Gelonese, Angiulli, Frediani(86′ Frediani); Volpicelli(61′ Trillò), Cernigoi, Orlando(90′ Carillo). A disp.: Raccichini, Trillò, Zaffagnini, Bove, Piredda, Carillo, Brunetti, Garofalo, Malandruccolo, Panaioli, Rea All.: Paolo Montero

Arbitro: Luigi Carella di Bari (Pappagallo/Niedda)

Curiosità: Nella Reggiana gioca il 24enne Niko Kirwan, figlio dell’ex giocatore di rugby neozelandese John Kirwan, campione del mondo nel 1987 con gli All-Blacks e allenatore della nazionale italiana dal 2002 al 2005

Nella Samb debutta il giovanissimo Lorenzo Fusco, 18 anni compiuti lo scorso 9 settembre

Note: 255 tifosi da San Benedetto, terreno in ottime condizioni bagnato dall apioggia di oggi e temperature attorno ai 14 gradi

Risultato: 2-1

Marcatori: 63′ Orlando (S), 89′ Scappini (R), 90′ + 6 Rozzio (R)

Ammoniti: Di Pasquale (S), Miceli (S), Radrezza(R), Biondi (S)

Espulsi:

Angoli: 2-3

Diretta

Primo Tempo

2′ Tiro di Frediani da fuori parato da Narduzzo in due tempi.

6′ Biondi va a cercare Cernigoi che da lontano vede il portiere di casa fuori dai pali e cerca il pallonetto: traversa piena!

8′ Scappini riceve un cross in area e gira col destro e trova Fusco che respinge col corpo. Primo intervento importante del 17 enne buttato nella mischia da Montero. FOTO

21′ Calcio d’angolo di Frediani che trova sul secondo palo Miceli: testa e pallone vicinissimo al bersaglio!

39′ Cernigoi si avvita di testa raccogliendo un cross di Volpicelli e palla che non va lontana dallo specchio.

43′ Volpicelli ci prova da fuori: si salva in angolo Narduzzo! La Samb c’è e dall’angolo Gelonese sul secondo palo sfiora il gol.

45′ + 1 Fusco salva tutto con un grande intervento su Kargbo che l’aveva piazzata sul secondo palo! Che personalità questo ragazzo di 18 anni, classe 2001. FOTO

Fine primo tempo.

Secondo tempo

49′ La Samb prova la percussione offensiva, Cernigoi non aggancia in area per un soffio. FOTO

60′ Si fa male Volpicelli, serve l’intervneto dello staff.

60′ La Reggiana mette nella mischia Staiti e Mattia Marchi, escono Varone e Kargbo.

61′ volpicelli non ce la fa: entra Trillò al suo post

63′ GOOOOOOL Orlando riceve da Gelonese al limite dell’area e batte Narduzzo con un fantastico tiro a giro sul secondo palo! FOTO

73′ Libutti crossa in mezzo dove Scappini va di testa colpendo la traversa piena a Fusco battuto. Si salva la Samb.

76′ Giallo a Miceli che salterà la prossima gara.

77′ Alvini butta dentro la terza punta Brodic assieme al centrocampista Haruna: escono il trequartista Zanini e l’esterno sinistro neozelandese Kirwan.

86′ Montero mette nella mischia Bove al posto di Frediani.

89′ GOL DELLA REGGIANA. Brodic fa fuori Biondi sulla sinistra e calcia col destro: Fusco para ancora alla grande ma non può nulla sulla ribattuta di Scappini a porta vuota.

90′ 5 minuti di recupero mentre la Samb tira fuori Orlando dal campo e si copre inserendo Carillo.

90′ + 6 Ultimo angolo per la Reggiana quando siamo al 95′ e 10 secondi, salgono tutti. Colpo di testa in mischia di Rozzio, a Fusco sfugge la sfera che va in gol ma tutti i rossoblu si lamentano per una carica al portiere di Scappini che sposta il portiere col braccio . Gol convalidato, che beffa per la Samb che perde al 95′. FINISCE QUI, BEFFA SAMB

