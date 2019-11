SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Associazione Culturale Fides Vita comunica che non sono più disponibili biglietti per lo spettacolo di questa sera di Giovanni Scifoni nell’ambito del 29′ Convegno Fides Vita a San Benedetto in viale dello Sport.

Lo spettacolo si chiama “Santo Piacere” ed avrà inizio alle 21.15.

