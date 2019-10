Per ricordare i cari scomparsi e omaggiare le Forze armate e l’unità nazionale. Ecco le iniziative previste

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ tempo di ricorrenze. L’Amministrazione comunale ha in programma due semplici cerimonie in occasione delle prossime solennità in calendario.

Venerdì 1° novembre, alle ore 11, all’ingresso principale del Civico Cimitero in via Conquiste, il sindaco Pasqualino Piunti deporrà una corona per ricordare tutti i defunti.

Lunedì 4 novembre, festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, è invece in programma alle ore 11 una deposizione di corone ai monumenti ai caduti di largo Onorati. Subito dopo, le autorità si trasferiranno alla sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia per un’analoga cerimonia dinanzi al monumento ai caduti della Marina Militare. Parteciperanno alla cerimonia alcune classi in rappresentanza degli istituti scolastici della Città.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.