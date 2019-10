E la novità di tre squadre under 19 inserite nel torneo, per un totale di 11 formazioni (una in meno rispetto all’anno scorso, ne consegue che ci saranno due turni di riposo ciascuno nell’arco della stagione), con partite di andata e ritorno

MONTEPRANDONE – Due partite in casa, contro Guardiagrele e Cus Ancona; poi la trasferta di Chieti. A seguire altre 19 giornate da vivere intensamente. Ecco il cammino che attende l’Handball Club Monteprandone.

Campionato di serie B maschile al via sabato 26 ottobre. E la novità di tre squadre under 19 inserite nel torneo, per un totale di 11 formazioni (una in meno rispetto all’anno scorso, ne consegue che ci saranno due turni di riposo ciascuno nell’arco della stagione), con partite di andata e ritorno. Le compagne di viaggio dell’HC? Camerano U19, la novità Cingoli, Città Sant’Angelo U19, Chieti, Cus Ancona, Falconara, Guardiagrele, Lions Teramo U19, NHC Teramo e Pescara.

Dunque, debutto alle porte per i ragazzi di coach Andrea Vultaggio. E subito un doppio turno interno, al palazzetto di via Colle Gioioso: sabato 26 ottobre (si comincia alle 18.30) arriverà Guardiagrele; sabato 2 novembre il Cus Ancona (stesso orario). La prima trasferta il 10 novembre, a Chieti. Sipario il 25 aprile a Teramo, contro l’NHC.

I turni di riposo per Monteprandone cadranno alla 10a (18 gennaio) e alla 20a giornata (19 aprile).

Il regolamento: la squadra prima classificata tra quelle partecipanti all’Under 19 sarà proclamata Campione di Area della Categoria; la prima tra quelle partecipanti alla Serie B sarà proclamata vincitrice del Campionato di Serie B Area 6 (Marche-Abruzzo).

I criteri per le promozioni in Serie A2 verranno comunicati successivamente dalla Federazione nazionale.

E ancora: a Natale, sosta di un mese; a Pasqua, stop di due settimane. Riposano tutte il 1° febbraio 2020.

Ma vediamo, nel dettaglio, le 22 giornate che attendono i blu.

1a giornata (26/10/19) Monteprandone-Guardiagrele

2a giornata (02/11/19) Monteprandone-Cus Ancona

3a giornata (10/11/19) Chieti- Monteprandone

4a giornata (16/11/19) Monteprandone-Camerano U19

5a giornata (24/11/19) Pescara-Monteprandone

6a giornata (01/12/19) Monteprandone-Falconara

7a giornata (07/12/19) C. Sant’Angelo-Monteprandone

8a giornata (15/12/19) Cingoli-Monteprandone

9a giornata (12/01/20) L. Teramo U19-Monteprandone

10a giornata (18/01/20) Monteprandone riposa

11a giornata (25/01/20) Monteprandone-NHC Teramo

12a giornata (08/02/20) Guardiagrele-Monteprandone

13a giornata (15/02/20) Cus Ancona-Monteprandone

14a giornata (22/02/20) Monteprandone-Chieti

15a giornata (01/03/20) Camerano U19-Monteprandone

16a giornata (07/03/20) Monteprandone-Pescara

17a giornata (15/03/20) Falconara-Monteprandone

18a giornata (21/03/20) Monteprandone-C. Sant’Angelo

19a giornata (29/03/20) Monteprandone-Cingoli

20a giornata (04/04/20) Monteprandone-L. Teramo U19

21a giornata (19/04/20) Monteprandone riposa

22a giornata (25/04/20) NHC Teramo-Monteprandone

