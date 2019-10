SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sportivo e sociale.

Un corso di scacchi per creare nuovi giocatori, un torneo delle famiglie per far leva sul potere aggregante di torri, cavalli e alfieri e un partner che ha saputo vedere il valore aggiunto di cui il “nobil giuoco” è portatore: l’iniziativa di cui parliamo si chiama “Allena la tua mente” ed è proposta dall’agenzia Generali di Fabio Zanni in collaborazione con la A.S.D. Club Scacchi Offida. Si tratta di un’occasione unica nel suo genere per riunire genitori e figli, zii, nonni e nipoti (dai 7 anni in su) attorno alla scacchiera, dando loro la possibilità di apprezzare gli scacchi divertendosi, in famiglia.

Per partecipare basta andare nell’agenzia Generali di San Benedetto del Tronto, in via Gramsci 1 e iscriversi gratuitamente al corso. L’iscrizione è aperta a tutti, adulti, giovani (under 14 accompagnati da un adulto) e anche a chi non è cliente Generali e, soprattutto, a chi non conosce le regole del gioco. Scopo dell’Istruttore Federale Stefano De Angelis sarà mettere tutti i partecipanti in condizione di giocare delle partite complete. Le otto ore di lezione previste, con una preponderante parte pratica, tratteranno quindi del movimento dei pezzi e, se la classe sarà abbastanza ricettiva, anche di una primissima infarinatura sulla tattica legata al gioco. Il corso inizierà presso il Centro Giovani in via Virginia Tedeschi 13 a San Benedetto del Tronto dalle 16 alle 18 di sabato 26 ottobre e proseguirà il 9, 16, e 23 novembre.

Il Torneo delle Famiglie, previsto il 30 novembre, vedrà fronteggiarsi coloro che hanno frequentato il corso insieme ai loro parenti che vorranno darsi battaglia per raggiungere il miglior piazzamento possibile.

Saranno premiate le prime tre famiglie classificate tenendo conto di tre indicatori:

1) il migliore piazzamento ottenuto da un adulto della famiglia;

2) il migliore piazzamento ottenuto da un giovane della famiglia;

3) il numero totale di iscritti al torneo per quella famiglia. Ogni nucleo familiare riceverà un gadget omaggio eun manualetto sulle regole di base, oltre all’accesso gratuito al programma per imparare a giocare a scacchi “La casa degli scacchi di Vittorio”.

