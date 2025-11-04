MONTEPRANDONE – Giovedì 6 Novembre riprenderanno le lezioni per principianti e le partite libere per tutti di scacchi presso la sala riunioni comunale in Piazza dell’unità a Centobuchi di Monteprandone.

L’iniziativa rientra nel progetto “Buona la seconda”, che vede come soggetto responsabile l’associazione Cose di questo mondo Aps e che è reso possibile grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.Il progetto, ammesso a contributo nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di progetti “Contrasto al disagio giovanile”, pubblicato dalla Fondazione a valere sul Piano pluriennale 2023-2025, prevede la realizzazione di lezioni per principianti e partite libere di scacchi riservate a persone di ogni età.

L’appuntamento, coordinato dall’Associazione Amici Opg – Odv, si svolgerà ogni giovedì dalle 17,30 alle 19,30 fino al 18 dicembre 2025.

Per partecipare, in maniera gratuita alle attività, occorre contattare il numero 3495711408 (anche via messaggio) per effettuare la registrazione.