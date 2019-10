MONTEPRANDONE – Quasi un milione di “like” solo su Facebook, una viralità che dai social è trapassata anche sui mezzi di informazione mainstream con collaborazioni con il Corriere della Sera, Il Tempo, Porta a Porta e anche alcune radio.

Così venerdì 11 ottobre “Le più belle frasi di Osho“, da uno spunto di Federico Palmaroli, romano ma con antiche radici nel centro storico di Monteprandone (qui la sua famiglia ha una abitazione e ha trascorso per anni, fin da bambino, i periodi di vacanza nel centro storico), il quale dal 2015 ha iniziato a diffondere sui social network delle vignette in romanesco, prima prendendo come spunto il santone indiano Osho, poi virando decisamente sull’attualità politica italiana e ampliando in questo modo il suo successo.

Da Di Maio a Salvini, dai tweet di Papa Francesco a Conte, dalla Boschi ad Osho, durante la cena show che si è tenuta al ristorante San Giacomo di Monteprandone, locale conosciuto e apprezzato da Palmaroli nelle sue residenze monteprandonesi, vi è stato un piacevole connubio tra buon cibo e risate. E chissà che un simile appuntamento non possa essere riproposto, per il piacere dei fans accorsi ma anche per chi vuole trascorrere una serata in allegria, nei mesi a venire.

