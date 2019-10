L’intervento si svilupperà per circa 80 metri, nel tratto dall’Ospitale alla Scala Liszt, ed è in continuità con quanto già realizzato tra il 2015 e il 2016 e visibile in Largo di Porta Maggiore (area dello scavo archeologico e affaccio sul mare), dove l’acciottolato ha sostituito il manto

GROTTAMMARE – Importante riqualificazione.

Sono partiti ieri, 8 ottobre, i lavori di riqualificazione del secondo stralcio di via Palmaroli, la strada di accesso al centro storico di Grottammare, per la quale l’amministrazione comunale ha avviato dal 2015 un recupero funzionale ed estetico.

L’intervento si svilupperà per circa 80 metri, nel tratto dall’Ospitale alla Scala Liszt, ed è in continuità con quanto già realizzato tra il 2015 e il 2016 e visibile in Largo di Porta Maggiore (area dello scavo archeologico e affaccio sul mare), dove l’acciottolato ha sostituito il manto di asfalto, rendendo la via più in sintonia con le architetture e l’atmosfera del borgo.

Le opere sono eseguite dall’impresa De Marcellis Marcello di Basciano (Te) per l’importo di 120.211,14 euro + Iva, finanziato con fondi comunali.

Il cantiere in atto provvederà, innanzitutto, alla rimozione dell’asfalto per proseguire con la tipologia architettonica eseguita nel tratto più a nord, cioè la posa di acciottolato di fiume con ricorsi di laterizi.

Il rifacimento della pavimentazione, inoltre, darà l’occasione di realizzare l’ammodernamento della rete dei sottoservizi esistenti: nuove tubature andranno a sostituire le condotte delle acque bianche e nere (in accordo con la CIIP spa) e anche la linea della pubblica illuminazione verrà revisionata. La superficie interessata dalle opere è di circa 430 mq.

“Arriviamo alla fine di un percorso importante per il vecchio incasato – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Olivieri – Sono contento di far parte di questo progetto che rappresenta un sensibile miglioramento dell’immagine della nostra città dal momento che andrà a valorizzare uno dei punti più panoramici e visitati dai turisti”.

Il progetto è firmato dagli architetti comunali Valeria Angelini e Bernardino Novelli dell’area Gestione del Patrimonio. L’elaborato fu approvato in via preliminare dalla prima giunta Piergallini nel 2018. La versione definitiva esecutiva risale al novembre 2018. La direzione dei lavori è affidata all’architetto Bernardino Novelli.

“Si apre il primo di una serie di cantieri che interesseranno Grottammare fino alle porte dell’estate – dichiara il sindaco Enrico Piergallini -. Iniziamo dal vecchio incasato per proseguire, quartiere per quartiere, con la realizzazione di opere più o meno grandi, presenti nel nostro programma e fortemente richieste dalla cittadinanza: la riqualificazione di piazza Stazione e il nuovo percorso ciclopedonale su via Crucioli; la riqualificazione di piazza Giovanni XXIII; la nuova illuminazione a led del Lungomare sud; l’abbattimento barriere architettoniche in via Alighieri e piazza Carducci; il completamento del sistema dei marciapiedi nel quartiere Monti. Seguendo questo elenco, si può verificare su carta l’attenzione che l’Amministrazione ha prestato all’intera città dal centro alla periferia”.

