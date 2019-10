Appuntamento all’Ospitale delle Associazioni di Grottammare per la rassegna dell’associazione Blow Up con Vincenzo Di Bonaventura, Lirim Gela e Fabrizio Leone

GROTTAMMARE – Giovedì 3 ottobre, presso l’Ospitale, Casa delle Associazioni, a Grottammare Alta, serata d’apertura della rassegna Cinelocomozioni con l’evento “Bicicletta Mon Amour”, un sentito omaggio alla bici attraverso il teatro e il cinema. Vincenzo Di Bonaventura e Lirim Gela del gruppo teatrale “Aoidos” proporranno un intervento che si intitola “L’epica del ciclismo” dedicato alle imprese eroiche di grandi e piccoli pedalatori del ‘900.

Fabrizio Leone dell’associazione Blow Up proverà, invece, a delineare una filosofia della bicicletta al cinema, “Pedalo dunque sono”, servendosi di una serie di sequenze “cineciclofile” tratte da film in cui la presenza della bici emerge come profondamente significativa.

