ALBA ADRIATICA – Giorni di controlli, sul territorio, da parte dei carabinieri.

Ad Alba Adriatica, sulla costa teramana, guai per un 34enne. L’uomo, residente a Castellalto, è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish ed è stato quindi segnalato in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, accertato anche che il giovane aveva già diversi precedenti di polizia, hanno avanzato nei suoi confronti una richiesta di foglio di via dalla città abruzzese.

