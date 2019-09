SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Pasqualino Piunti ha accolto stamane, 10 settembre, in sala consiliare le componenti dell’Unione Nazionale Soroptimist del Lussemburgo. Il Soroptimist è un’associazione di dimensione mondiale che accoglie le migliori energie professionali e imprenditoriali femminili.

Accompagnate dalla presidente del Club Soroptimist di Ascoli Piceno Sabrina Dibitonto e dalla vicepresidente nazionale del Club Maria Antonietta Lupi, le donne lussemburghesi sono in visita nel Piceno per verificare i risultati delle donazioni fatte ad alcune imprese a conduzione femminile operanti nell’area del cratere del terremoto. Grazie infatti all’aiuto del Soroptimist del Lussemburgo, aziende di Acquasanta hanno potuto acquistare beni strumentali per riavviare la produzione.

Nel suo saluto di ringraziamento, la presidente del Club ha avuto parole di elogio per il Sindaco, la città e per la sua sala consiliare che ha definito “un bellissimo modello in piccolo del Parlamento Europeo”.

La delegazione alloggia in un albergo sambenedettese fino a giovedì e la visita prevede escursioni ad Acquasanta e Ascoli ma anche diverse ore di mare.

