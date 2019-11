Il Club Soroptimist di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, ha deciso per questa gesto. Accensione dal 24 novembre fino al 10 dicembre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Soroptimist International d’Italia sostiene la campagna internazionale “Orange the World” per dire no alla violenza contro le donne.

L’arancione e’ un colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.

Come accade in contemporanea in tante città d’Italia, il Club Soroptimist di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, per sensibilizzare la cittadinanza illuminerà di arancione (il colore scelto per questa campagna) la statua “La Famiglia del Pescatore “di Aldo Sergiacomi antistante Municipio Viale De Gasperi, monumento simbolico.

L’accensione e’ prevista per domenica 24 novembre alle ore 16.30 e l’opera rimarrà colorata di arancione fino al 10 dicembre, data di chiusura della campagna.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.