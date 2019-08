Appuntamento al 22 settembre con La domenica sportiva, la tradizionale Festa dello Sport che celebra l’impegno delle associazioni del territorio: una trentina quelle a cui è destinato l’invito a partecipare. Proprio in questi giorni, infatti, l’ufficio sport ha avviato l’organizzazione della manifestazione che si terrà in Piazza Kursaal e nel tratto di spiaggia antistante.

L’iniziativa prevede una serie di esibizioni da parte delle associazioni sportive, con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare il loro costante lavoro nella formazione delle nuove generazioni e nella ricerca di nuovi talenti. Verranno allestiti campi da gioco e spettacoli di danza e ginnastica artistica in Piazza Kursaal, dove al termine, avverrà il conferimento dei riconoscimenti alle associazioni grottammaresi partecipanti.

Attraverso La domenica sportiva l’Amministrazione comunale riconosce e intende promuovere lo sport e le attività motorio-ricreative in genere, quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi, oltre che per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell’integrazione interculturale, ritenendoli un ulteriore strumento per educare ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità, con un’accezione dello sport che include tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni.

