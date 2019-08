Le conferenze del Ted riuniscono i migliori pensatori del mondo per affrontare i temi della contemporaneità

Lo scorso maggio, la nostra giornalista Gianna Angelini ha partecipato come speaker al TedX di Macerata che si è tenuto a Tolentino. E’ con piacere che condividiamo oggi li video del suo intervento dal titolo: “Back to the future. I giovani visti da una Xennial”.

I TedX sono conferenze organizzate su approvazione del marchio americano TED (Technology Entertainment Design). Le conferenze del TED hanno cadenza annuale e riuniscono i migliori pensatori del mondo per affrontare i temi della contemporaneità.

Gianna Angelini, per anni docente di Semiotica all’Università di Macerata, attualmente docente all’Accademia di Belle Arti di Roma, condivide la sua visione dei giovani, sempre più pessimisti nei confronti del futuro. E offre una via d’uscita.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.