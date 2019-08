E’ accaduto intorno alle 19.45 del 5 agosto. Due dita rotte per Emidio Rossi, costretto alle cure mediche del Pronto Soccorso. Indaga la Polizia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Criminalità in azione a San Benedetto.

Il 5 agosto, verso le 19.45, il negozio “Il Campione Sport” vittima di una rapina in via Abruzzi. Tre persone, straniere, mulatte, sono entrate nella struttura. Il titolare, Emidio Rossi, mentre stava servendo una signora si è accorto che i tre stavano rubando delle maglie della Juventus. Quattro/cinque casacche trafugate e messe in uno zaino, bottino da circa 500 euro.

Il proprietario ha cercato di fermare i malviventi ma è rimasto coinvolto in una colluttazione dove è rimasto ferito (due dita rotte e cure mediche in ospedale) e i criminali se la sono data immediatamente a gambe.

La Polizia, allertata in pochi minuti, e lo stesso titolare hanno provato ad inseguire i ladri ma non sono riusciti a raggiungerli: sono fuggiti nelle stradine adiacenti facendo perdere le proprie tracce.

Emidio Rossi presenterà questa mattina, 6 agosto, la denuncia in Commissariato.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.