SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket è lieta di annunciare Riccardo Rombi, che sarà il nuovo playmaker della squadrea nella prossima stagione.

Riccardo, classe 1997, 180 cm di altezza, è un prodotto del vivaio del Valdiceppo Perugia con il quale esordisce in prima squadra e vince il campionato 2015/16 di serie C. Dopo aver calcato anche i campi della serie B con il Valdiceppo Perugia ha giocato le ultime due stagioni in maglia Todi Basket in serie C Silver disputando in entrambi i casi i playoff.

Queste sono le sue prime dichiarazioni da giocatore della Sambenedettese Basket: “Ho scelto San Benedetto innanzi tutto perché per me rappresenta la possibilità di fare un’esperienza importante, la prima per me “lontano da casa”. È una società dove senza dubbio potrò continuare il mio percorso di crescita. Sarà sicuramente una sfida da affrontare col coltello fra i denti. Non vedo l’ora di poter conoscere tutto lo staff e i miei nuovi compagni , con i quali avrò il piacere di confrontarmi giorno dopo giorno. Mi voglio mettere subito a disposizione di coach Aniello e della squadra per iniziare a lavorare al meglio. Sono felicissimo di approdare in una piazza come San Benedetto. Sono carico a mille e motivato per quella che sarà una stagione importante e ricca di emozioni. Con la voglia di far bene e dare il massimo mettendoci grinta ma soprattutto tanto cuore”.

Nei prossimi giorni importanti novità in casa rossoblù con la presentazione della “Campagna Abbonamenti 2019/20” che avrà l’obiettivo “di far innamorare ancora di più la città ai nostri colori e alla pallacanestro”.

