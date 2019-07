GROTTAMMARE – Appuntamento culturale.

Venerdì 2 agosto prosegue a Grottammare il ventunesimo TAU/Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico che in una coniugazione funzionale e gradevole di beni e attività culturali offre l’opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione restituendoli a un ampio uso dall’impegno congiunto di MiBAC, Regione Marche, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, AMAT e tredici Comuni marchigiani che ospitano la rassegna.

L’appuntamento al Bagno della Regina è con Virgilio e le lacrime delle cose, conversazione teatrale con Valentina Illuminati e Lucilio Santoni

Un ritratto storico-letterario del grande poeta latino. Virgilio incarna l’espressione vivente di un sentire universale, in modo tale che in lui poesia e vita veramente coincidono. Rappresenta una perfetta sintesi dell’epoca gloriosa e inquieta come era quella di Ottaviano Augusto. Una voce, quella di Virgilio, quanto mai attuale, proprio per il suo culto della pace e della fratellanza che sottilmente rinnega le sanguinose imprese di cui peraltro non può non far sentire l’epico afflato.

Ingresso gratuito. Informazioni: Ufficio Cultura Comune 0735 739240. Inizio ore 21.30.

