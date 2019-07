L’attaccante esterno, che viene da due stagioni opache in cui ha raccolto appena 5 presenze in maglia granata in Serie B, qualche anno fa si era fatto notare quando, giovanissimo (20 anni), aveva collezionato 24 presenze e 3 gol con la maglia del Vicenza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La voce rimbalza anche da Salerno e trova conferme in Riviera. La Samb dopo Garofalo, Volpicelli e Cernigoi potrebbe fare poker dai granata.

Il Ds Fusco, infatti, sta lavorando per provare a prendere Francesco Orlando, ala di 1,68 m classe 1996. Orlando, che viene da due stagioni opache in cui ha raccolto appena 5 presenze con la maglia della Salernitana in Serie B, qualche anno fa (2016-17) si era fatto notare quando, giovanissimo (20 anni), aveva collezionato 24 presenze e 3 gol in B con la maglia del Vicenza.

Nei due anni precedenti, per il calciatore di origine tarantina, anche esperienze a Macerata in C e Chieti in Serie D.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.