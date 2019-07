Guai per un uomo di Colli del Tronto

MARTINSICURO – Controlli nel Teramano da parte dei carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica in questi giorni.

Un uomo di Colli del Tronto, F.G. di 63 anni, invece, ha rimediato due denunce.

Una per possesso di coltello del genere proibito, l’altra per inosservanza del foglio di via obbligatorio.

