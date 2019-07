FERMO – Nella tarda serata del 23 luglio “sono stati gravemente danneggiati due cavi in fibra ottica ad elevata potenzialità lungo la tratta Pedaso-Grottammare della A14, durante lavori autostradali in galleria“.

Lo rende noto Tim, aggiungendo che “l’episodio sta avendo ripercussioni sui servizi di telefonia fissa e mobile che interessano alcune aree della provincia di Fermo e, marginalmente, quella di Ascoli Piceno”.

I tecnici di Tim sono immediatamente giunti sul posto, ma l’intervento è molto complesso anche per quanto riguarda l’accesso in sicurezza al tratto autostradale interessato. Al momento non è quindi possibile fare una stima sui tempi di ripristino dei collegamenti.

Tim ribadisce nella sua nota “di non avere alcuna responsabilità in merito ai relativi disservizi verso la clientela”.

