SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il consigliere regionale del Pd Fabio Urbinati commenta l’incontro del 28 luglio del comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso”, incontro a Grottammare promosso dalla lista dell’ex candidato sindaco della cittadina, Lorenzo Vesperini, ora esponente della Lega, ed al quale sarà presente l’ex sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli. «Con questo ulteriore appuntamento mi pare ormai chiara la natura del Comitato, non certo civica, o comunque non più, ma palesemente politica».

Così il capogruppo in Consiglio regionale, Fabio Urbinati, commenta il prossimo incontro del Comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso” che si terrà nella cittadina della Riviera. «Ribadisco – prosegue Urbinati – che non c’è nulla di male al fatto che il Comitato abbia una connotazione politica, purché esso non si dichiari, ipocritamente, un Comitato civico. Basta con il prendere in giro i cittadini. Chiedo pertanto al dottor Nicola Baiocchi, presidente del Comitato – continua Urbinati – di fare chiarezza una volta per tutte, in quanto fu egli stesso a porre come condizione indispensabile per guidare il Comitato la sua equidistanza da tutte le forze politiche. Equidistanza che non c’è – afferma Urbinati – come si può ben vedere da chi ha promosso l’incontro di Grottammare del Comitato: la lista dell’ex candidato sindaco della città, Lorenzo Vesperini, che perse il confronto elettorale, e che oggi si dichiara apertamente appartenente alla Lega. Inoltre sarà presente l’ex sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, passato nelle fila di Fratelli d’Italia ed in corsa, a suo dire almeno, per la carica di presidente della Regione. Spero – conclude Urbinati – che proprio l’ex sindaco di Ascoli, Castelli, si rammenti di ricordare in sede di assemblea la sua convinta adesione, con tanto di dichiarazioni verbalizzate nel dicembre del 2012, all’ospedale unico del Piceno di Vallata».

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.