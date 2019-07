RIPATRANSONE – Dal 26 al 28 luglio presso la cantina Colli Ripani stand gastronomici, vino e molto altro: non perderti lo spettacolo di Alberto Farina e l’atteso concerto di Luca Carboni. Dal 26 al 28 Luglio un programma in tre serate per regalarvi buon cibo, buon vino e tanto divertimento. Questa è la Festa del Vino che, come ogni anno da 23 edizioni, organizza la rinomata Cantina dei Colli ripani presso la sua sede di contrada Tosciano, 28.

La prima serata, Venerdì 26, sarà all’insegna della musica con il concerto dei Solo e Sempre Nomade, cover band dei Nomadi. Il pomeriggio di Sabato 27 vedrà protagonisti invece il ciclismo e il bike trial grazie alla collaborazione con Avis Bikers dei Colli Ripani. Si comincia alle 17 con l’ASD Progetto Ciclismo Piceno dedicata al movimento per i più piccoli.

Poi dalle 18:30 Bike trial Show con Marco Nardinocchi e la sua esibizione acrobatica.

A seguire, alle 21, si ride con il cabaret di Alberto Farina direttamente da Colorado.

Domenica 28 luglio, infine, il gran finale con il concerto del famoso cantautore italiano Luca Carboni dalle 21. Tutte le sere, poi, troverete stand gastronomici sempre aperti a cura di Amici DI Cantina a partire dalle 19, abbinati ai migliori vini Colli Ripani. Durante la tre giorni della festa sconti speciali su tutti i prodotti nel punto vendita. Per informazioni: 0735 – 9505

