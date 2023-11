RIPATRANSONE – Aperitivi con vini e degustazioni e tutti i prodotti della Cantina dei Colli Ripani. Questo e molto altro nel nuovo “Club dei Colli Ripani – Enoteca e Wine Bar” che sarà presto aperto a Ripatransone. L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato per sabato 2 dicembre alle ore 17.

Gli abitanti di Ripatransone e del circondario sono quindi invitati dalla Cantina dei Colli Ripani a un momento di convivialità e condivisione per festeggiare insieme quello che sarà “molto più di un punto vendita”, ci dicono fieri dalla Cantina. Il “Club dei Colli Ripani – Enoteca e Wine Bar” è stato realizzato dallo Studio di Architettura Moreno Farina Studio, con il supporto di Andrea Castelletti Studio e di AboutYou — comunichiamo per la grafica e il copywriting.

Il “Club dei Colli Ripani – Enoteca e Wine Bar” nasce quindi nel cuore di Ripatransone, come segno tangibile, anche all’interno delle mura cittadine, dell’impegno costante della Cantina dei Colli Ripani nel valorizzare il territorio in cui la Cantina stessa crea e sviluppa valore.

“Il progetto era nell’aria da già qualche anno, da quando abbiamo iniziato a impegnarci sulla promozione del territorio quale veicolo per far conoscere i nostri vini. Vogliamo che il nostro “Club”, diventi uno spazio che accolga chiunque abbia voglia di assaggiare, degustare, scoprire o riscoprire i nostri vini e il territorio di cui siamo portavoce. Siamo certi che il “Club” sarà quindi non esclusivo, anzi: sarà un locale in cui vivere e condividere”, ricorda soddisfatto il presidente della Cantina dei Colli Ripani, Giovanni Traini.

Sabato dalle ore 17 in Piazza Matteotti 1 a Ripatransone ci sarà quindi una grande festa per omaggiare questa nuova apertura in città. L’inaugurazione coinvolgerà anche molte delle attività commerciali già presenti nel centro storico in prossimità della Piazza. Sarà una festa di tutti e con tutti. Un momento conviviale che seguirà – tra l’altro – a un altro bell’appuntamento previsto nella stessa Piazza ripana.

Alle ore 16 di sabato si svolgerà, infatti, anche l’opening della nuova mostra di Fiuto Art Space, galleria d’arte curata dal ripano Alex Urso. La mostra visitabile nella Galleria dal 2 dicembre sarà quella di Virginia Mori, una delle illustratrici italiane più apprezzate a livello internazionale. Inoltre, il nuovo “Club dei Colli Ripani” ospiterà in modo permanente un corner con opere provenienti proprio dalla Galleria d’arte antistante.

“Questa bella novità del “Club dei Colli Ripani” che arriva a fine anno, si aggiunge a un’altra importante notizia che ha segnato questo 2023 della Cantina dei Colli Ripani. Abbiamo infatti ricevuto da pochi mesi un importante riconoscimento a livello internazionale per la sostenibilità. Si tratta di “Equalitas” che attesta il raggiungimento di elevati standard di sostenibilità a livello economico, ambientale e sociale. Nelle Marche sono solo 3 le Cantine ad aver ricevuto lo stesso riconoscimento e la Colli Ripani è l’unica nel territorio piceno”, conclude il presidente Giovanni Traini.