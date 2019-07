SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb ha raggiunto l’accordo con la Salernitana per il trasferimento in rossoblu, a titolo definitivo, del centrocampista classe 99, Vincenzo Garofalo. Il calciatore nella passata stagione ha vestito la casacca del Rieti (Serie C girone C).

Le prime parole di Vincenzo Garofalo in rossoblu, riportate dall’ufficio stampa della Samb

Benvenuto, Vincenzo. Pronto per questa nuova avventura?

“Grazie! Prontissimo, non vedo l’ora di iniziare! Per me è un onore vestire questa maglia. Quanto tempo ci ho messo a decidere? 10 secondi più o meno, avevo anche altre proposte ma quando mi hanno detto della Samb ho accettato subito”.

Il centrocampista, classe 99, cresciuto nelle giovanili di Avellino e Spezia, lo scorso anno ha vestito la maglia della Pro Piacenza nella prima parte di stagione per poi approdare, a gennaio, al Rieti collezionando 17 presenze.



Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.