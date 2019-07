SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arriva all’edizione numero undici “Pianeta OltremArte”, la rassegna che promuove l’arte e le eccellenze del Piceno, presso lo stabilimento balneare Bagni Oltremare, concessione numero 86, Lungomare sud di San Benedetto.

Sarà un’estate all’insegna della cultura e della tradizione: protagonisti di ogni giovedì di luglio e agosto saranno artisti, artigiani, rievocazioni storiche e specialità gastronomiche. Ogni serata sarà colorata da un comune diverso della provincia.

Si parte l’11 luglio con la serata dedicata a Grottammare e Montalto delle Marche. Si prosegue il giovedì successivo, 18 luglio, con San Benedetto e Ascoli. Protagonisti del 25 luglio saranno invece Monteprandone e Arquata del Tronto. Il 1° agosto è la volta di Offida e Acquasanta Terme, mentre la serata dell’8 agosto sarà dedicata a Castignano. Venarotta, Palmiano e Castorano saranno protagonisti il 22 agosto. Infine, il 29 agosto sarà la volta di Spinetoli e Colli del Tronto.

Inoltre, si terrà un evento dal titolo “Germogli d’arte” una serata dedicata ai bimbi che potranno esprimersi. La data è da definirsi.

Arrivano i ringraziamenti per i rappresentanti dei comuni partecipanti all’iniziativa da parte del proprietario dello stabilimento Luigi Capriotti: “I turisti, nel mezzo di una passeggiata, potranno godere di un momento di folklore, di conoscenza di un prodotto tipico. In questo modo, il turista sarà invogliato a visitare il territorio protagonista della serata”.

Alla conferenza di presentazione sono intervenuti i rappresentanti dei paesi che parteciperanno all’iniziativa, i quali hanno sottolineato l’importanza per i territori di collaborare e trovare un punto di incontro per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

In particolare, a rappresentare Grottammare era presente l’assessore alla Sostenibilità Ambientale Alessandra Biocca. Per Palmiano era presenta il sindaco Giuseppe Amici, per Monteprandone il consigliere Marco Romandini. L’assessore alla Cultura Isabella Bosano era presente per Offida, l’assessore al Turismo Monica Acciarri per Ascoli. Presenti poi l’assessore alle Attività Produttive Filippo Olivieri di San Benedetto, il consigliere Francesco Tomassini di Castignano, la consigliera Martina Galanti di Venarotte e il sindaco di Castorano Graziano Fanesi.

Ciascuno ha presentato i prodotti e le feste del proprio territorio che verranno presentate nel corso delle serate di cui saranno protagonisti, che termineranno il 29 agosto con l’assegnazione del premio “La stella di Pianeta OltremArte”.

È intervenuta poi Maria Angellotti della Confcommercio: “Siamo al fianco degli imprenditori che propongono queste iniziative e cerchiamo di fare il nostro meglio per appoggiare il loro lavoro. Questa dello chalet Oltremare è un’iniziativa lungimirante alla quale, 11 anni fa, nessuno avrebbe mai pensato”.

Le serate inizieranno alle ore 21 e gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info e prenotazioni per cena e dopocena: 0735 753804

