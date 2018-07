di Benedetta Del Prete, Valentina Riad e Valentino Riccitelli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo stabilimento balneare Bagni Oltremare, concessione numero 86, lungomare sud di San Benedetto, presenta la decima edizione di “Pianeta Oltremarte – I giovedì dell’Arte”, la rassegna estiva che promuove le eccellenze dell’entroterra piceno. L’evento culturale è stata organizzato in collaborazione con Confcommercio, Camera di Commercio e con il patrocinio del comune di San Benedetto e della provincia di Ascoli Piceno.

“Quest’iniziativa nasce dalla volontà di diffondere una cultura alla portata di tutti per dare vetrina e visibilità al territorio” dichiara Luigi Capriotti, gestore di Oltremare. Protagonisti di ogni giovedì di luglio e agosto saranno artisti, artigiani, rievocazioni storiche, specialità enogastronomiche; inoltre ogni serata sarà colorata da un comune diverso della provincia. “Le novità di quest’anno: Comunanza, Montalto delle Marche, Venarotta e Palmiano” conclude Capriotti.

Gli appuntamenti saranno nove: apre le danze Castorano, che propone il festival “Scrivere per la musica” il 5 luglio, un interessante concorso di poesia che offre la possibilità al vincitore di vedere la propria composizione diventare musica. A seguire il 12 luglio sarà il turno di Monsampolo e Acquasanta, rispettivamente con “Vintage Village” e “Tradizione Folklore Enogastronomia”.

Successivamente il 19 luglio toccherà a Comunanza e San Benedetto esporre due suggestive mostre legate al territorio, rispettivamente “Storia, artigianato e tesori dei Sibillini” e il festival “Confini di Danza”, a cura di Antonella Ascani, coreografa presso l’Hopera Ballet. “Quella del 26 luglio a Ripatransone sarà una rievocazione dell’antica Festa del Grano – interviene Luca Iaconi, consigliere comunale di Ripatransone – in cui verrà mostrata la tecnica agricola della cosiddetta fraiellatura”. In seguito Monteprandone il 2 agosto presenta “Laboratorio Oliva all’Ascolana”, che offre la possibilità di conoscere in profondità la pietanza caratteristica del territorio; mentre la serata del 9 agosto sarà dedicata ai bambini attraverso ‘’La discesa delle fate” di Arquata del Tronto e “La Notte delle Streghe e dei Folletti” di Montalto delle Marche.

Il 16 Agosto si potrà invece assistere alle performance di giovani talenti con “Germogli d’Arte”. Le due “new entry” Venarotta e Palmiano il 23 Agosto porteranno in scena “Ricamo e patata dei Sibillini”; si chiude in bellezza con Spinetoli che ci farà entrare nel vivo della celebre “Festa dell’uva” e del suggestivo Campionato nazionale di arcieri medievali. Al termine delle numerose serate verrà consegnata una stella al personaggio che più è riuscito a concretizzare il desiderio di Luigi Capriotti e del suo staff: valorizzare al meglio le ricchezze del territorio tramite un progetto di promozione turistica.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 12 volte, 12 oggi)