SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb: fatta per Santurro, sarà il nuovo portiere.

La società rossoblu comunica di aver raggiunto l’accordo con il Bologna FC per il trasferimento a titolo temporaneo del portiere Antonio Santurro, classe 1992, lo scorso anno ha vestito la casacca del Bologna, squadra con cui, nella stagione 2017-18, fece il suo esordio in serie A.

Il calciatore negli scorsi giorni aveva praticamente ufficializzato il matrimonio con un post su Facebook e partirà con la squadra in ritiro il 15 luglio.

Di seguito le prime parole che il portiere ha rilasciato all’ufficio stampa dei rossoblu

Benvenuto, Antonio! Quali sono le tue prime sensazioni da neo giocatore della Samb?

“Bellissime! Sono felicissimo e motivatissimo per questa nuova avventura”.

Conoscevi già la piazza di San Benedetto?

“E chi non la conosce! Per me è una delle piazze più importanti di Italia, è un onore per me essere qui e indossare questa maglia. Non vedo l’ora di iniziare e conoscere i miei nuovi compagni di squadra”.